A Dogliani si riflette sull'attualità con un gioco dell'oca gigante e interattivo

Chiudete gli occhi. Immaginatevi un gioco dell’oca in formato gigante, in cui ogni casella attiva una riflessione interattiva sul mondo attuale e i ragazzi non sono spettatori, ma protagonisti. Aprite gli occhi e segnate questo appuntamento per sabato 18 novembre, alle ore 15.30 a Dogliani, con lo spettacolo-gioco interattivo “OCA. L’arte che allena il pensiero” a cura di SCT - Social Community Theatre Centre, presso il Centro Polifunzionale (impianti sportivi, ingresso libero. Per info e prenotazioni: 0173/70210).

Ma come si gioca? Ci saranno un presentatore, tre attori, musica dal vivo, 50 tessere disegnate dagli studenti e dalle studentesse dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Pedine, dadi giganti e tessere disposte intorno ai partecipanti, divisi in due squadre, che seguono lo sviluppo del gioco scoprendo man mano i contenuti delle caselle. I giocatori sono chiamati a partecipare tra quiz, racconti, giochi di ruolo, personaggi iconici, scene di vita quotidiana.



“L’obiettivo di questo gioco dell'oca in formato gigante è sviluppare il pensiero critico e allenare nuovi punti di vista sul mondo, stimolando i giocatori a riflettere sui temi della lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze e della cittadinanza attiva", spiegano gli organizzatori.