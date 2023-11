A Saluzzo tornano gli appuntamenti con il Natale tra spettacoli e arte

Dal 25 novembre al 7 gennaio 2024 tornano a Saluzzo gli appuntamenti con il Natale: spettacoli e parate, Mercatini del Natale, fuochi d'artificio e cori nelle strade, la musica dei passacharriera ed i negozi aperti ogni domenica.



Il Comune di Saluzzo e la Fondazione Amleto Bertoni, in collaborazione con Confcommercio Saluzzo e Zona e CCN, per questo Natale 2023 ritornano a presentare un calendario di aperture dei negozi ed eventi natalizi ricco e propositivo. La magia della festa per i più piccoli, la voglia di stare insieme nei fine settimana che ci conducono al natale, ma anche il commercio di vicinato, i doni e la voglia di accendere insieme le strade e le piazze della nostra Saluzzo…

La chiusura dell'autunno e l'ingresso nel periodo natalizio sono rappresentanti da due grandi anteprime:

- sabato 25 novembre, dopo la tradizionale Fiera di Sant’Andrea al Foro Boario, si accende il Quartiere con La Festa delle Feste che, dopo il successo 2022, ritorna unendo i borghi e le frazioni, i comitati che continuano a riunirsi per offrire momenti di socialità alla Città;

- domenica 26 novembre arriva la seconda edizione di NEGOZI IN STRADA - BLACK EDITION per trascorrere una bella giornata fuori porta con pranzi gustosi, caldarroste e cioccolata calda, assistere a spettacoli, concerti, mercatini, fuochi artificiali, o ancora visitare un Museo o ascoltare i concerti dei piccoli musici della Scuola di musica Suzuki o dalla Scuola APM per i saggi del Natale.

E ancora...Il Natale inizia alla grande sabato 2 dicembre con la compagnia Teatro per Caso e la performance "World of Wonder", oltre all'accensione delle luci di Natale che quest'anno saranno accese dal Comune di Saluzzo in collaborazione con Ascom.