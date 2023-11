Le associazioni della Langa hanno bisogno di volontari: ecco le opportunità

Diverse associazioni albesi e non solo hanno bisogno di gente nuova, energica che sappia dedicarsi agli altri e che abbia un po' di tempo per fare un'esperienza.

Ecco alcune opportunità:

Ho Cura OdV per le cure palliative - ALBA



Ho Cura è una associazione di volontariato albese, costituitasi nel 2015, che si occupa di Cure Palliative oncologiche e di sostegno alla terminalità della vita dei pazienti affetti da cancro e dei loro famigliari.

L’associazione Ho cura ODV per le cure palliative di Alba ricerca nuovi volontari per frequentare il corso di formazione per volontari in Cure Palliative, che si svolgerà in Alba, orario 20.30-22.30, via P. Belli, casa della Salute ex ospedale San Lazzaro, ogni mercoledì sera da gennaio 2024 per 20 settimane.

È anche un percorso di crescita personale e di diffusione della conoscenza delle cure palliative.

Dopo il corso e il colloquio con lo psicologo che accerta che il volontario non ricavi eccessiva sofferenza dall’assistenza ai malati terminali, si potrà iniziare l’attività.

In genere i volontari attivi frequentano l’Hospice di Bra o il domicilio con 1 o 2 turni settimanali di 3-4 ore, ma sono liberi di scegliere se di più o meno o mai.

All’associazione Ho cura ODV per le cure palliative servono anche volontari per attività di raccolta fondi, segreteria, eventi, contabilità, aiuto nella formazione.

Le persone interessate possono contattare: hocuraonlus@gmail.com.

Mercoledì 13 dicembre l’associazione presenterà il corso per i volontari nella sede operativa presso la Croce rossa di Alba, primo piano, in via Ognissanti 30, alle 20.45.

CENTRO RECUPERO RICCI LA NINNA - NOVELLO

L’organizzazione di volontariato La ninna è un centro di recupero per ricci selvatici, un luogo in cui chi ha bisogno sarà curato e nutrito fino a quando potrà tornare in libertà e chi è disabile sarà assistito sempre con amore.

Rispetto verso la natura e verso ogni forma di vita, attenzione, cura, amore, compassione e dedizione sono i valori che guidano la missione di ogni giorno: salvare, curare e riportare i ricci in libertà.

Il Centro recupero ricci La Ninna di Novello è aperto 24 h, sempre pronto ad accogliere ricci da tutto il Piemonte e oltre, bisognosi di cure, magari travolti da auto o finiti sotto decespugliatori o tosaerba.

In Europa i ricci sono quasi a rischio di estinzione. A Novello passano tra 300 e 400 ricci all’anno che, quando possibile, vengono reintrodotti in natura.

L’associazione La ninna cerca volontari per l’attività di cura e salvaguardia di questi piccoli animali.

Le persone interessate possono contattare La Ninna per proporsi come volontari tramite la pagina facebook Centro Recupero Ricci “La Ninna”.

Famigliarmente ODV - ALBA

L’associazione Famigliarmente è un gruppo di volontari disponibili ad ascoltare, sostenere ed aiutare chi si rivolge al Punto di ascolto per affrontare le preoccupazioni e le incertezze che si vivono quotidianamente nelle relazioni familiari esprimendo un’attenzione e una metodologia a servizio di tutta la persona.

Famigliarmente è un’associazione che pone la famiglia al centro delle proprie attenzioni e la cui finalità è quella di prendersi cura dei legami, delle relazioni, per consentire alla famiglia di essere di nuovo luogo di educazione. L’associazione, attraverso un punto di ascolto organizzato, intende svolgere opera di accoglienza e supporto di fronte alla normalità che va in crisi, cioè in tutte quelle situazioni di disagio che rimangono sommerse dalla quotidianità, a volte sottovalutate, ma che potrebbero, se non aiutate, esplodere.

Può trattarsi della coppia che affronta difficoltà di relazione, di due giovani fidanzati disorientati, di genitori confusi di fronte alle richieste educative del figlio, di un bambino o di un adolescente che sta vivendo la separazione dei suoi genitori e che può trovare al Centro uno spazio sicuro di ascolto, comprensione e la possibilità di esprimere i propri vissuti.

Famigliarmente ODV di Alba cerca volontari consulenti, come psicologi, avvocati, pedagogisti, counselor, professionisti dell’aiuto che si occupino di famiglia, coppie, legami genitoriali disponibili a proporre serate a tema oppure volontari per aiuto nella custodia dei bambini durante le iniziative organizzate.

Le persone interessate possono contattare l’associazione all’indirizzo email info.famigliarmente@gmail.com.