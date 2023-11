L'Accademia della Vigna festeggia i primi quattro diplomati

Dopo un anno di sperimentazione sono stati consegnati i primi quattro certificati di partecipazione al corso di “Addetto alla viticoltura” nel contesto dell'iniziativa “Accademia della Vigna”, la prima academy ad impatto sociale sulla viticoltura. Ousmane Sidibe, Matteo Di Stadio, Amadu Mansaray e Oumar Camara sono i primi quattro diplomati che hanno avuto l’opportunità di seguire il percorso formativo e di essere assunti presso 6 aziende partner del progetto, ideato e coordinato da Weco Impresa Sociale eco-promossa dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

Soddisfatta Maria Cristina Galeasso, project manager di Accademia della Vigna: “I primi 4 beneficiari hanno completato il loro percorso formativo come addetti alla viticoltura. È un momento importante per gli allievi, che ora possiedono competenze tecniche di settore, ma anche per il modello messo in campo da Accademia della Vigna, che ha dimostrato di essere una valida soluzione per le aziende vitivinicole che fanno i conti con la scarsità di manodopera formata nella cura dei propri vigneti. Infine è un momento significativo per il nostro territorio, che ha saputo mescolare gli ingredienti della formazione, dell’inclusione e della responsabilità sociale di impresa a vantaggio della propria comunità e a tutela di un sapere viticolo che va custodito e tramandato ai nuovi operai delle nostre colline”.

L’iniziativa è sostenuta dalla Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRC e Banca d'Alba, presso il cui Palazzo di Alba si è tenuta la giornata conclusiva di formazione e la consegna dei diplomi. La cerimonia è il momento finale di un percorso iniziato un anno prima con l’inserimento di undici lavoratori, su circa cento candidati, che hanno in questi 12 mesi partecipato al programma integrato di formazione e lavoro: nei prossimi mesi saranno consegnati i certificati di partecipazione ai lavoratori che concluderanno il percorso in primavera. La prima edizione di Accademia della Vigna ha coinvolto 6 aziende della Langa: Conterno –Fantino, Agricola Mirafiore, Vietti, Ascheri, Trediberri e Tecnovite.