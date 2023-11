Anva e Fiva a colloquio con il consigliere regionale Bongioanni: obiettivo, rivitalizzare il commercio ambulante

In un incontro, rappresentanti delle maestranze dei commercianti ambulanti della Provincia di Cuneo, in particolare di Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio, hanno avuto un dialogo costruttivo con il consigliere regionale Paolo Bongioanni. Al centro della discussione, temi cruciali per il rilancio e la protezione di una componente vitale dell'economia locale.

Uno dei problemi sollevati riguarda la non omogeneità di trattamento dei commercianti ambulanti da parte dei comuni, in particolare per quanto riguarda il canone mercatale, ovvero il canone di occupazione del suolo pubblico, che spesso viene applicato in maniera non equa, penalizzando il settore. Altre questioni includono la sicurezza nelle aree mercatali e il rispetto delle normative vigenti, sia da parte degli operatori che delle amministrazioni locali.

I commercianti hanno espresso la necessità di normative più chiare e precise per il commercio su aree pubbliche, con un processo che veda i rappresentanti e gli operatori del settore come protagonisti attivi nella stesura delle norme. Hanno inoltre chiesto sostegni economici per la riqualificazione dei mercati, inclusi servizi aggiuntivi e una pianificazione politica più incisiva.

Ivo Boglione, di Anva-Confesercenti, ha sottolineato l'importanza del commercio ambulante per i cittadini, sia nei centri urbani che nelle zone rurali, e il suo ruolo nel mantenimento territoriale. Chiara Voghera, anch'essa di Anva-Confesercenti, ha lodato l'attenzione del consigliere regionale Paolo Bongiovanni verso il settore, evidenziando il suo impegno durante il periodo pandemico e la sua opposizione al blocco della circolazione degli euro 5.

Gualtiero Chiaramello, di Fiva-Confcommercio, ha chiuso l'incontro ribadendo la necessità di un investimento finanziario da parte dei Comuni per migliorare i servizi offerti dai mercati, quali parcheggi di prossimità, potenziamento dei trasporti pubblici e servizi igienici, nonché contributi a fondo perduto per le attrezzature.