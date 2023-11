Busca: il grazie dell'amministrazione ai comitati di frazione, che rafforzano la coesione sociale e danno vitalità al territorio

Ieri sera nel centro Incontri in piazza Santa Maria il sindaco, Marco Gallo, e l’assessore al Volontariato, Ezio Donadio, hanno invitato i rappresentanti degli 11 Comitati di frazione che hanno organizzato nel corso del 2023 le feste patronali e cui il Comune ha riconosciuto un contributo.

”Quella di comitati e delle proloco è una forma di volontariato fortemente radicata nelle frazioni – sottolineano sindaco e assessore - , che hanno ripreso a pieno ritmo a organizzare le feste patronali. Sono state ben undici le frazioni che hanno riproposto le tradizionali feste, coinvolgendo nel complesso migliaia di partecipanti e decine di volontari. Si tratta di un vero ritorno alle tradizionali feste che erano state sospese in tempo di Covid e che negli ultimi due anni hanno ripreso vigore con funzioni religiose e momenti conviviali. Anche questo serve a rafforzare la coesione sociale e a dare vitalità al territorio. Perciò, per il secondo anno consecutivo, abbiamo voluto emettere un bando dedicato a comitati e proloco con il quale possiamo coprire in parte i costi della sicurezza”.