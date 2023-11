Un momento concreto di formazione con i carabinieri in materia di prevenzione dei reati, un'occasione per parlare di qualsiasi tipo di problema riguardante la sicurezza dei cittadini e del territorio. È quella organizzata per domenica 19 novembre alle ore 11 a Sinio, nel teatro in via Regina Margherita 2.

Relatore sarà il comandante dei carabinieri di Diano D'Alba, luogotenente Marco Capurro che darà consigli e accorgimenti su come difendersi dai malintenzionati.