A Fossano il nuovo regolamento per la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento

La Città di Fossano ha istituito, dopo averlo deliberato in giunta comunale il 22 gennaio scorso (integrando alcune variazioni la settimana successiva), i primi interventi di modifica della disciplina della sosta nel parcheggio sotterraneo Palocca di piazza Vittorio Veneto.

Il pagamento della sosta in tutte le aree blu è previsto dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20 tutti i giorni lavorativi. La tariffa è unica in tutte le zone blu di soprassuolo e sottosuolo, di 1 euro un’ora e 2,20 euro per due ore, 1,65 per le ore successive. 0,50 è la tariffa minima dei pagamenti consentiti in contanti o con app (Neos park; Easy Park; Parking my car; My Cicero; Mooney Go e Telepass).

Dal 7 gennaio, inoltre, al piano -2 del parcheggio sotterraneo Palocca è stata definita la sosta a pagamento con le stesse modalità e orari già indicati (il piano -3 è invece gratuito).

È scaduta invece al 31 dicembre 2025 la gratuità della sosta, in precedenza prevista, per i veicoli ibridi, mentre è stata confermata, dal 1 gennaio, la gratuità della sosta per i veicoli elettrici (eccetto via Roma limitata a un’ora, in quest’ultimo caso con esposizione del disco orario).

Sono stati confermati anche gli abbonamenti “Rosa” e “Over70” con le stesse condizioni dell’anno precedente.

È infine stato definito un nuovo abbonamento per i lavoratori dipendenti (con contratto in corso, pari almeno al periodo d’abbonamento sottoscritto) che svolgono la propria attività nel centro storico del Comune di Fossano, esclusivamente da utilizzare nel parcheggio sotterraneo Palocca o in Piazza Cosa con le seguenti tariffe: trimestrale 80 euro, semestrale 150, annuale 230.