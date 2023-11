I giovani di Forza Italia Valle Maira accolti a Torino da Franco Graglia

Un’esperienza davvero importante quella di martedì 14 novembre a Torino, per i giovani Lorenzo Scuteri, Nicole Pellandino e Andrea Taricco del partito Forza Italia Valle Maira. Sono stati infatti accolti dal vicepresidente Regionale Franco Graglia nella sede regionale di Palazzo Lascaris.L’attenzione alle esigenze giovanili.

L’incontro ha avuto lo scopo non solo di creare un terreno fertile per nuove idee, ma anche un canale di dialogo anche con altri giovani provenienti da diversi contesti del Piemonte. “Innanzitutto ci teniamo a ringraziare Franco Graglia per l’invito - dicono Scuteri, Pellandino e Taricco - È stata un’ottima occasione di confronto con gli altri membri presenti di Forza Italia Giovani provincia di Cuneo, tra cui diversi amministratori locali, sulle molte problematiche relative a noi giovani.”

Per quanto riguarda Dronero, Busca e tutti i comuni della Valle Maira, uno degli obiettivi prefissati da Forza Italia Valle Maira è quello di creare un gruppo di giovani che, a detta loro, sia davvero compatto e volenteroso.

“Sul nostro territorio - spiega Scuteri - vogliamo rappresentare tutte le tematiche che ci stanno a cuore. Uno dei nostri principali problemi è il fatto che siamo scarsamente rappresentati all’interno delle amministrazioni comunali delle nostra valle, oltre al fatto che sono pochi e spesso in pessime condizioni i luoghi per potersi riunire, come sono anche pochi sono gli eventi indirizzati ad un target d’età giovanile. Oltre a queste problematiche, dato che negli ultimi anni si è registrata una bassissima affluenza alle urne, con uno scarso interesse generale per la politica da parte degli elettori più giovani, il mio principale obiettivo è riuscire ad avvicinare molti di coloro che appartengono alla nostra fascia d’età al mondo della politica, sempre più percepito distante e poco interessato alle tematiche giovanili. Soprattutto, vorrei sottolineare che metteremo tutto il nostro impegno per far in modo che i giovani vengano rappresentati all’interno istituzioni del nostro territorio, oltre a trovare le soluzioni più adatte per risolvere i principali problemi che ci riguardano: valorizzare la possibilità di fare sport, come pallavolo, padel e un campetto da calcio, dove possano liberamente giocare i ragazzi. Al momento ci sono molti giovani costretti ad andare a giocare nei campi attrezzati dei comuni vicini. Ora, all’interno gruppo Forza Italia Valle Maira siamo in quattro giovani: io, Nicole Pellandino, Andrea Taricco e Mattia Giorgis. La mia speranza è che presto si uniranno a noi altri giovani che condividono i nostri ideali e desiderino mettersi in gioco, lavorando per migliorare la situazione relativa al nostro territorio.”