Venasca, stanno per partire i lavori del nuovo polo scolastico dell'infanzia

Partiranno a breve, entro la fine del mese di novembre, i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico dell’infanzia di Venasca, che sorgerà in via F.lli Lavalle e comprenderà la nuova sede della scuola materna e un asilo nido. Il contratto per la realizzazione dell’opera, finanziata nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, “Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1”, è stato sottoscritto mercoledì 27 ottobre con la ditta Fratelli Bottano srl di Villafranca Piemonte che si è aggiudicata l’appalto per l’esecuzione dei lavori: l’importo della commessa è di 1.600.937 euro, oltre l’iva di legge.

«Il progetto per la nuova scuola materna e per l’asilo nido sta procedendo secondo le tempistiche previste – ha detto il Sindaco Silvano Dovetta – e questa è una grande soddisfazione, perché vuol dire che manca sempre meno per vedere realizzata anche questa nuova grande opera a Venasca. Devo dire grazie agli uffici comunali che hanno saputo procedere con grande velocità dopo la notizia dell’assegnazione del finanziamento del Ministero dell’Istruzione, poco meno di un anno fa. In queste settimane che verranno, quindi, apriremo questo cantiere e poco più tardi chiuderemo quello della nuova caserma dei Vigili del Fuoco volontari, che sarà inaugurata sabato 16 dicembre: davvero due bei risultati per Venasca».

Il nuovo edificio, un unico corpo di fabbrica a un solo piano, potrà ospitare fino a 60 bambini per la scuola materna e fino a 30 per il nido. Il progetto è stato realizzato dal gruppo di professionisti Settanta7 srl ed è stato poi approvato dalla giunta comunale lo scorso 8 maggio 2023: il nuovo edificio avrà una concezione degli spazi più moderna e funzionale che supera il concetto delle aule trasformandole in stanze nelle quali si potranno svolgere attività didattiche e di altro genere; inoltre, verrà realizzato con un forte legame con le aree esterne a verde, ritenute fondamentali per la crescita personale ed educativa dei bambini. Per la realizzazione dell’edificio verranno utilizzati materiali naturali ed eco-compatibili, dall’elevato coefficiente di isolamento termico per garantire alte prestazioni e ridotti consumi energetici.

Il finanziamento di quest’opera era stato comunicato al Comune di Venasca dall’Unità di Missione per il Piano di Ripresa e Resilienza del Ministero dell’Istruzione sul finire del novembre 2022: si tratta di uno dei sette interventi ammessi sulla “Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione” del PNRR in Piemonte, soltanto due dei quali in provincia di Cuneo. Nel progetto del nuovo polo scolastico di Venasca rientra anche il nuovo edificio della scuola primaria e secondaria: il progetto è stato finanziato dal Ministero dell’Interno e si sta aspettando di ottenere il finanziamento che potrà consentirne la realizzazione, a completamento del polo.

Questo importante lavoro si inserisce nel filone dei numerosi interventi edilizi in corso o appena effettuati a Venasca, tra i quali hanno un’importanza notevole anche le sistemazioni delle aree cimiteriali del capoluogo e della frazione Bricco, che sono state ultimate nel mese di ottobre, prima della ricorrenza di Ognissanti.

Nel cimitero del capoluogo sono stati realizzati 36 nuovi loculi e 48 cellette ossario, nella zona aderente al muro sul fronte nord del camposanto, prospiciente al piazzale del Milite Ignoto. I loculi sono rivestiti in facciata da lastre in pietra di luserna e le lapidi sono fissate con borchie doppie in bronzo brunito. Per la realizzazione di quest’opera, svolta dalla ditta Fornione Costruzione srl di Villar San Costanzo, sono stati impiegati poco meno di 45.000 euro.

Il cimitero di Bricco è stato interamente riqualificato, con la realizzazione di percorsi pedonali con pavimentazione in cubetti autobloccanti in pietra di Luserna e relativi cordoli, la sostituzione delle lastre di granito esistenti con altre in pietra di Luserna, la sistemazione del parapetto in ferro esistente e l’intonacatura del muro perimetrale per quanto riguarda l’area interna. L’importo complessivo dei lavori, realizzati da parte delle ditte Carpani Fulvio di Rossana e Dutto Cristiano Impresa Edile di Costigliole Saluzzo, è di circa 26.000 euro.