Vecchioni a Cuneo: posti esauriti in quattro minuti al Toselli. Perché non fare l'evento al Palazzetto?

Una corsa contro il tempo: sono bastati quattro minuti per esaurire i 250 posti messi a disposizione gratuitamente per assistere al concerto/incontro con Roberto Vecchioni al Teatro Toselli di Cuneo.

Un evento organizzato dal Comitato per i 100 anni dalla nascita di don Aldo Benevelli per il prossimo 1° dicembre alle 21 proprio per celebrare questo importantissimo anniversario.

In un capoluogo avaro di concerti, che guarda ad Alba con Collisioni, a Cervere con l'Anima Festival, a Tarantasca con Onde Sonore, ai concerti di Suoni dal Monviso, poteva essere l'occasione per un evento importante finalmente a Cuneo. Un evento per la città e nello spirito di apertura e accoglienza che contraddistingueva don Aldo.

Invece, è stato organizzato in uno spazio piccolo, dove la metà del teatro è già riservata alle associazioni che fanno parte del Comitato organizzatore, lasciando a disposizione pochi posti per altrettanti eletti e fortunati.

Perché non farlo al Palazzetto dello Sport? Indubbiamente si tratta di uno scenario meno intimo e suggestivo, ma poteva essere davvero l'occasione per regalare un grande evento alla città nella celebrazione di don Aldo Benevelli attraverso un artista straordinario quale è Roberto Vecchioni. Capace di attrarre anche persone da altre zone della provincia.

Invece, si sono messi in rete 250 biglietti gratuiti e si sono lasciate centinaia di persone con l'amaro in bocca.