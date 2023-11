Il Governo decide il rinvio delle elezioni del Consiglio provinciale a dopo le amministrative 2024

La modalità è singolare, ma tant’è. Una circolare del capo dipartimento del Viminale ha comunicato ieri ai prefetti la decisione del governo di rinviare le elezioni del Consiglio provinciale in quelle Province in cui ci sia una percentuale di Comuni superiore al 50% che vanno al voto amministrativo nel 2024.

In quella circostanza era stato condiviso con il Governo un orientamento interpretativo dell’art.1, comma 79 lettera b della legge Delrio relativamente al rinvio delle elezioni per le Province.

In base a questa norma – ora confermata dal Viminale – risulta che 41 Province (tra cui Cuneo) sono interessate all’applicazione e quindi dovranno svolgere le elezioni non ora ma entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti del turno amministrativo comunale in calendario per il prossimo anno.