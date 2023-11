Entro fine mese i lavori per il restauro di Palazzo Garrone a Bra

A brevissimo partiranno i lavori per il restauro di Palazzo Garrone a Bra. Spiega l’assessore ai lavori pubblici Luciano Messa: " Si tratta tecnicamente di un appalto integrato: attraverso una gara, abbiamo individuato un’impresa, la R.w.s. S.r.l di Vigonza (Padova), che ha redatto il progetto esecutivo e realizzerà ora i lavori. Questo è stato riapprovato dalla Giunta e dalla Sovraintendenza: siamo dunque pronti a iniziare il cantiere, probabilmente entro fine novembre". Il costo complessivo è di circa 2.4 milioni di euro, di cui 2.2 da fondi Pnrr.

L'intervento riguarderà la rifunzionalizzione dell’immobile, con il rifacimento degli impianti, degli ascensori e dei percorsi antincendio, della copertura (per togliere l’amianto), il recupero della terrazza sulla piazza, la sistemazione dei bagni. "L’interno è tutto sommato in buone condizioni: con questi lavori, lo renderemo idoneo alle finalità culturali ed educative dell’edificio".

Nel frattempo, il Comune mette in campo anche un intervento per il rifacimento del manto stradale di diverse vie cittadine. "Grazie a un avanzo di amministrazione, abbiamo potuto destinare 400 mila euro a asfaltature. Un primo pacchetto di interventi inizierà questo mese, per continuare poi il prossimo marzo".

Le zone interessate sono in particolare il tratto di via Cuneo tra via Montello e corso IV novembre, la strada che da Falchetto porta a Bra e viale Risorgimento, di cui un ampio tratto verrà riasfaltato dopo l’intervento della ditta Tecnoedil.