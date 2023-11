L'Australia è senza nocciole, Ferrero rinuncia ad un investimento improduttivo per 70 milioni di dollari

Solo un mese fa si era celebrato l'accordo che permetterà anche alla nocciola umbra di essere dal 2024 un ingrediente della Nutella e di altri prodotti Ferrero. La filiera della nocciola aveva fatto breccia nella regione, dimostrando ampi margini di crescita. Così, non è avvenuto, invece per l'investimento realizzato in Australia, dieci anni fa.

Ferrero sperava di raccogliere circa 5.000 tonnellate di nocciole dalle sue attività entro il 2022, riducendo la dipendenza dai coltivatori esterni. Con questa idea erano stati acquistate due grandi aziende agricole di patate nel 2013.

Il progetto di nocciole a Riverine, nel Nuovo Galles del Sud si è rivelato infruttuoso. Le permesse erano buone, il terreno sembrava quello giusto e l'acqua era disponibile in grandi quantità. Niente da fare, alla fine il milione di noccioli da ben 70 milioni di dollari saranno rimossi e il terreno diventerà a uso gratuito.