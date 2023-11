Continua il presidio all'incendio boschivo di Garessio: oggi nuovi lanci con l'elicottero

Ancora una notte di presidio per i vigili del fuoco e i volontari AIB a Garessio. Non sono ancora state completamente domate le fiamme dell'incendio boschivo scoppiato nel pomeriggio di mercoledì 15 novembre in località Grappiolo, frazione Trappa.

Con l'arrivo del DOS sono ripartite le operazioni di spegnimento. Nella giornata di oggi, sabato 18 novembre, sono previsti nuovi lanci con l'elicottero e forse il ricorso al canadair.

Si tratta di un intervento piuttosto complicato. L'area è boschiva e non raggiungibile dai mezzi di terra. Per arrestare il propagarsi delle fiamme è stata creata una linea tagliafuoco attraverso la rimozione di vegetazione o altri materiali combustibili.