Saluzzo, a Trame di Quartiere “Le terre del Viso” di Enrico Camanni e Fulvio Beltrando

“Terre del Viso. Le sue valli, la sua gente”. Gli autori Enrico Camanni e Fulvio Beltrando lo presentano martedì 28 novembre a “Trame di Quartiere”, la rassegna culturale della Biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi” di Saluzzo.

L’appuntamento è alle ore 21 ne “Il Quartiere” di piazza Montebello 1 (ex caserma Musso).

“Con Trame di Quartiere – dicono gli organizzatori – presentiamo un volume di altissimo pregio editoriale che abbraccia le 'Terre del Monviso', il territorio dettagliatamente mappato e descritto dagli ideatori del progetto transfrontaliero 'Terres'. Amministratori locali che hanno messo gambe e fiato, battendosi contro chiusure e pregiudizi e cercando di riportare il Viso al centro di qualcosa di unico, come fu al tempo delle repubbliche alpine medievali degli Escartons”.

“Una terra unica – proseguono -, tanto da aver ottenuto il riconoscimento dall’Unesco come Riserva della Biosfera del Monviso; una terra discreta, ma di straordinaria bellezza e unicità dalle cui pendici nasce il Po, il fiume più lungo d’Italia. L’unico modo per osservare, capire e amare queste “terre” è lasciarsi guidare su per strade e sentieri, attraversare paesi e conoscere la gente e le tradizioni che ci abitano. È così che nasce questo libro: dalla valle Po alla Varaita, dalla valle Maira alla Stura e Grana, sconfinando in Francia nel Queyras e Ubaye, un viaggio nel tempo e nello spazio, dove il racconto si unisce alle immagini fondendosi in un magnifico connubio in cui immergersi”.

Intervengono tre personaggi che nelle “Terre del Viso” credono e investono da anni: il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, il regista e sceneggiatore Fredo Valla e il docente del Politecnico di Torino Antonio De Rossi. Modera la serata Leonardo Bizzarro con l’attore Corrado Vallerotti.

Camanni è nato a Torino nel 1957. È stato caporedattore della "Rivista della Montagna" e direttore del mensile Alp e del semestrale internazionale L’Alpe. Ha scritto numerosi libri sulla montagna e nove romanzi. L’ultimo è “Se non dovessi tornare” (Mondadori). È vicepresidente di Dislivelli.



Beltrando è un fotografo di paesaggio e naturalistica, originario della valle Po, alle pendici del Re di Pietra. Ha pubblicato scatti in importanti riviste di settore come Oasis, Meridiani Montagne, Wild Focus, Alpi Doc e Camminare..