Escusrione verso Punta Mirauda con la guida Monica Dalmasso

Domenica 26 novembre Limone Piemonte propone un’escursione verso Punta Mirauda con la guida escursionistica Monica Dalmasso.

Un itinerario di 650 metri di dislivello e circa 3 ore di risalita, dedicato agli appassionati dell’outdoor, che durante il tragitto attraverseranno una vecchia borgata, un colletto e un crinale panoramico e soleggiato.

Ritrovo alle 9.30 nei pressi dei Casali Barat, in località Cascina Rossa; rientro previsto nel pomeriggio, intorno alle 15-15.30. L'itinerario, classificato come Escursionistico, è adatto ad adulti e ragazzi con una buona abitudine all'attività fisica e alla camminata in montagna.

I partecipanti dovranno presentarsi muniti di attrezzature e abbigliamento consono alla stagione e al meteo: scarponcini con una buona suola, giacca antivento, berretto, guanti, occhiali da sole, pranzo al sacco, borraccia d'acqua e/o thermos di the caldo. Per chi fosse sprovvisto di parte dell'attrezzatura, è prevista la possibilità di noleggio.

L’iniziativa ha un costo di 15 euro a persona, con riduzioni per famiglie e ragazzi. In caso di brutto tempo l'escursione potrebbe essere rinviata o annullata.

Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – moni.dalmassohttp://@libero.it.