CAI Savigliano: una serata speciale con Igor Napoli tra avventura e natura

Nel linguaggio dell’alpinismo, quando si parla di “vie” si pensa subito a percorsi su roccia, ghiaccio o neve, tracciati impegnativi che conducono verso una meta. Ma chi ama davvero la Natura sa che le vie possono essere molte di più: possono correre sulla terra, scorrere sull’acqua, attraversare l’aria o viaggiare sull’asfalto. Ogni ambiente offre strade diverse, ma tutte capaci di regalare scoperta, emozione e libertà.

Il 14 gennaio alle ore 21, il CAI Savigliano propone un nuovo appuntamento con Igor Napoli, che accompagnerà il pubblico in un viaggio lungo le sue “vie” personali, fatte di esperienze intense e avventure indimenticabili.

La serata è gratuita e si svolgerà presso la sala culturale in piazza Nizza a Savigliano.

Dalle arrampicate alle sciate, dalle escursioni in montagna ai percorsi in MTB, fino ai lunghi viaggi in bicicletta alla ricerca di falesie e cime da conquistare. E ancora: traversate in kayak tra le isole del Mediterraneo e affascinanti voli in deltaplano. Un mosaico di immagini, emozioni e racconti che prenderanno vita anche attraverso le pagine del suo ultimo libro “Zen, frisbee e sport estremi”.