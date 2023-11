A Chiusa di Pesio torna l'appuntamento con "Nel paese incantato"

Domenica 3 dicembre, a Chiusa di Pesio (CN), torna “Nel paese incantato”, l’atteso evento frutto della collaborazione sinergica tra Comune, Pro Loco Turismo in Valle Pesio, associazioni e gruppi informali di cittadini.

Dal mattino al tramonto, la magia del Natale trasformerà il caratteristico centro storico del capoluogo, Bandiera Arancione del Touring Club, in un paesaggio fiabesco, indimenticabile.

I visitatori troveranno fantastiche iniziative ad accoglierli: musica, street food, mercatino a tema, Babbo Natale e la Regina delle Nevi, attrazioni, arte, artigianato, antichi mestieri, animazioni per bambini e ragazzi e gli immancabili presepi alla finestra nel Ruset che, dal 2005, attirano sempre più visitatori, anche da fuori Regione. Inoltre, sarà possibile visitare il Complesso Museale Cav. Giuseppe Avena, che ospita quattro sezioni permanenti di pregio (collezioni della Regia Fabbrica dei Vetri e Cristalli, ceramiche, sezione archeologica e sulla Resistenza) e le mostra temporanee "Tra terra e cielo - Sacre reliquie in Valle Pesio" e "Aldo Pepino - Paesaggi e nature morte".

Il risultato sarà una Chiusa di Pesio più suggestiva che mai e a misura soprattutto dei più piccoli. I bambini potranno consegnare la letterina (ricordati di scrivere il tuo indirizzo e Babbo ti risponderà!) direttamente a Casa di Babbo Natale, in via Recinto, e incontrarlo in paese insieme alla sua inseparabile collaboratrice, la Regina delle Nevi. Inoltre, spazio al divertimento con la caccia al tesoro sensoriale per bambini 3-11 anni con le educatrici del Baby Scarabocchio (partecipazione gratuita con prenotazione allo 0171734990, dal martedì al sabato, 9:30-12 e 15:30-17:30), giochi di una volta con il gruppo Idee Fresche e giochi ecologici e fatti a mano con Donato Bergese.

A impreziosire ulteriormente la giornata, ci penseranno lo scultore Daniele Viglianco, che scolpirà un tronco di cedro del Libano, il team Kazakistan Dreaming, che ci porterà alla scoperta dei rapaci e della leggendaria arte della falconeria, l’intrattenimento itinerante di Prismabanda, il concerto della Banda Musicale “Guido Vallauri” di Chiusa di Pesio, gli zampognari e la musica della Bandaquadra.

All’ora di pranzo, l’appuntamento è in via Roma con tavoli e sedute per gustare in comodità gli squisiti piatti realizzati dalla Pro Loco Turismo in Valle Pesio: vitello tonnato, lingua al verde, crostini con burro e acciughe, zuppa di trippe o servite in umido con fagioli, patate bollite con aiè e cotechino e frittelle di mele.

Altrettante leccornie riempiranno di gusto e profumi l’intero percorso ricco di stand: vin brulé, cioccolata calda, tè, panettone e caldarroste.

Alle 16:30, in piazza Cavour, lo spettacolo “Magia in sogno”, curato dall’artista Silvana Scotto, in arte Sosol Mimoclown, condurrà i visitatori in un affascinante viaggio tra bellezza e magia, per tutte le età.

Dopo un crescendo di musiche e intrattenimenti, il momento clou de “Nel paese incantato” arriverà all’imbrunire, con la presentazione e l’accensione del nuovo albero cucito a mano dal gruppo “Filo che passione”. Frutto di mesi di lavoro da parte delle sapienti mani delle volontarie, poggia su una struttura di 4 metri di altezza e quasi 3 di larghezza realizzata e donata da una ditta di Chiusa di Pesio. Una meraviglia per gli occhi di grandi e piccini che lascerà a bocca aperta il pubblico e accenderà ufficialmente il Natale chiusano.