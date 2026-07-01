Langhe, a luglio due personali per Osvaldo Mascarello e Luigi Carbone

Due protagonisti dell’arte legata alle Langhe tornano al centro della scena con due mostre personali ospitate in location di prestigio nel mese di luglio. Osvaldo Mascarello espone a La Morra, a Casa Gabetti, con la mostra “Viaggi e vendemmie”, mentre Luigi Carbone presenta a Montelupo Albese, al ristorante Ca’ del Lupo, “Langhe... fantasia e creatività”.

Mascarello, ideatore della pittura lenticolare, propone un percorso artistico che richiama il viaggio e il rapporto profondo con il paesaggio vitivinicolo delle Terre Unesco. Carbone, con la sua pittura romantica, racconta invece le Langhe attraverso immagini e suggestioni capaci di restituire emozioni, memoria e identità del territorio.

Le due esposizioni offrono un’occasione per avvicinarsi a due interpreti riconosciuti dell’arte langarola in contesti di grande fascino, tra bellezza, cultura e alta cucina. Entrambe le mostre sono a ingresso libero e resteranno visitabili per tutto il mese di luglio e oltre, negli orari di apertura delle strutture che le ospitano.