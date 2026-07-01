Cherasco Classica 2026: mercoledì 8 luglio Ivo Varbanov & Fiammetta Tarli in duo pianistico

La chiesa di San Gregorio mercoledì 8 luglio fa da sfondo al primo concerto della rassegna di Cherasco Classica con il duo pianistico Ivo Varbanov & Fiammetta Tarli, l’appuntamento musicale è organizzato in collaborazione con l’Associazione Giulia Falletti di Barolo.

Si tratta di un appuntamento internazionale imperdibile, un duo pianistico straordinario, nella vita e nella musica: un sodalizio a quattro mani acclamato nei teatri più prestigiosi del mondo, dalla Royal Festival Hall di Londra alla Carnegie Hall di New York.

Ivo Varbanov è uno dei massimi ambasciatori della cultura bulgara all'estero e Fiammetta Tarli è pianista toscana dal talento precoce e Ph.D. in musicologia a Londra.

Marito e moglie, Ivo Varbanov e Fiammetta Tarli sono entrambi affermati pianisti concertisti, accomunati da una profonda passione per un fare musica autentico e di altissima qualità, senza compromessi. Quando nel 2013 hanno iniziato a esibirsi insieme come duo pianistico, è emersa fin da subito un’eccezionale intesa artistica, che ha arricchito tanto la loro sintonia musicale quanto quella personale.

Il loro primo incontro è avvenuto a Milano, nella casa di Ilona Deckers, insigne didatta ungherese, la cui influenza ha contribuito a plasmare la loro raffinata cultura del suono di matrice mitteleuropea. Pur condividendo radici artistiche affini, le loro personalità musicali si completano in modo naturale, intrecciandosi in un dialogo ricco e continuo di idee ed espressione.

Come duo pianistico, Fiammetta Tarli e Ivo Varbanov si sono esibiti in importanti sedi internazionali, tra cui la Cadogan Hall e St John’s Smith Square a Londra, la West Road Concert Hall a Cambridge, la Royal Concert Hall e il New Auditorium a Glasgow, la Holywell Music Room a Oxford, St George’s a Bristol, oltre a sale di rilievo in Cina come la Tianjin Concert Hall, lo Zhuhai Grand Theatre e l’Urumqi Grand Theater, nonché la Bulgaria Concert Hall di Sofia, e molte altre.

Sono stati inoltre ospiti di prestigiosi festival, tra cui Brahms Unwrapped presso Kings Place (Londra), il Wye Valley Music Festival (Regno Unito), i Conciertos Temáticos (Santander, Spagna), il Sofia Music Weeks, il Konvergencie International Chamber Music Festival (Bratislava), il Piano Extravaganza (Sofia), Les Concerts du Foyer Européen (Lussemburgo), l’Ohrid Summer Festival (Macedonia del Nord), la stagione della Filarmonica di Sofia e l’Apollonia Festival (Bulgaria).

Accanto alla consolidata attività in duo, entrambi portano avanti carriere solistiche attive e si esibiscono regolarmente in diverse formazioni cameristiche.

In questa occasione si potranno ascoltare sia come solisti che come duo pianistico.

Nella Chiesa di San Gregorio si potranno ammirare le fotografie della mostra “In relazione. Philips Halsman” a cura di Suleima Autore e Alessandra Mauro, organizzata in collaborazione con Contrasto e il Philippe Halsman Archive e l’Associazione Giulia Falletti Barolo.

Appuntamento mercoledì 8 luglio, ore 21, ingresso libero fino a esaurimento posti.