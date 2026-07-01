Busca, ultimi giorni per visitare la mostra “Racconti dell’anima” a Casa Francotto

Ultimi giorni a Busca per immergersi nella mostra “Racconti dell’anima”, ospitata a Casa Francotto in piazza Regina Margherita 4. L’esposizione resterà visitabile venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle 15.30 alle 19.30.

La rassegna riunisce 23 artisti chiamati a interpretare il tema attraverso linguaggi diversi, in un percorso che intreccia pittura classica e informale, Fiber Art, scultura, fotografia e porcellana. Il risultato è un dialogo corale sulle geografie interiori, costruito sul confronto tra materia, luce e fibra.

La mostra si presenta come un’antologia di visioni in cui la varietà tecnica diventa una risorsa narrativa. Dalle atmosfere della pittura astratta alla componente tattile della Fiber Art, dalla solidità della scultura alla delicatezza della porcellana, fino alla capacità della fotografia di fissare immagini sospese, ogni opera contribuisce a comporre un itinerario condiviso dentro l’esperienza artistica e personale degli autori.

Gli organizzatori sottolineano come l’obiettivo sia stato quello di far dialogare discipline lontane tra loro sulla stessa frequenza espressiva, offrendo al visitatore frammenti di mondi personali e invitandolo a un percorso di scoperta e riflessione. La vibrazione cromatica dei dipinti si intreccia così con le ombre delle sculture e con i dettagli fotografici, in un allestimento pensato per coinvolgere il pubblico in modo immersivo.

La mostra, aperta dal 13 giugno al 5 luglio 2026, è curata da Fernanda Prudenzano, punto di riferimento anche per le informazioni. Per contatti: artenciel2016@gmail.com, 327 1334985.