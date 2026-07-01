Alba, Collisioni entra nel vivo con le Giornate Giovani

Dopo l'apertura della diciottesima edizione, Collisioni entra nel vivo con le attesissime Giornate Giovani, in programma sabato 4 e domenica 5 luglio in Piazza Medford ad Alba. Due serate, realizzate in collaborazione con Banca d'Alba, che confermano la vocazione del Festival a raccontare i linguaggi della musica contemporanea attraverso alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi e i talenti che stanno ridefinendo la scena italiana e internazionale, richiamando ogni anno ad Alba decine di migliaia di spettatori provenienti da tutta Italia.

Dal nuovo cantautorato all'indie, fino all'urban contemporaneo, Collisioni rinnova così il proprio ruolo di osservatorio privilegiato sulla musica di oggi, confermandosi uno degli appuntamenti culturali e musicali più attesi dell'estate italiana e un punto di riferimento per il pubblico più giovane.

Sabato 4 luglio Piazza Medford aprirà i cancelli al pubblico alle ore 18.00.

La musica prenderà il via alle 19.00 con Andrea Cerrato, che inaugurerà la serata portando sul palco la sua unica apparizione estiva in Piemonte. Cantautore e content creator, ha conquistato oltre un milione di follower grazie ai progetti HITALIANE e Scrivo una canzone su, affermandosi come uno dei fenomeni più interessanti della nuova musica italiana.

Alle 19.50 sarà la volta di Marco Castello, protagonista della sua unica data piemontese, che presenterà ad Alba i brani del nuovo album Quaglia Sovversiva, confermando quel personale incontro tra pop, jazz e funk che lo ha reso una delle figure più originali della nuova scena indipendente italiana.

Alle 20.55 salirà sul palco Frah Quintale, per la sua unica data estiva in Piemonte in occasione del tour legato al nuovo album Amor Proprio. Artista in continua evoluzione, oggi conta oltre tre milioni di ascoltatori mensili su Spotify, trentadue dischi di platino e undici dischi d'oro.

A chiudere la serata, alle 22.00, sarà Alfa, protagonista della sua unica data in Piemonte. Reduce da una stagione straordinaria e da tour sold out in Italia e in Europa, si conferma uno dei nomi di riferimento della nuova scena cantautorale italiana.

Domenica 5 luglio i cancelli di Piazza Medford apriranno nuovamente alle ore 18.00.

La serata, dedicata alle sonorità urban contemporanee, prenderà il via alle 20.00 con un ospite a sorpresa, il giovane talento locale Lildombaby, rapper e producer originario di Alba, arrivato a superare 2,5 milioni di stream con le sue hit.

Alle 20.30 spazio ai grandi nomi della scena italiana con Sayf, che arriverà ad Alba per l'unica tappa piemontese del Santissimo Tour, dopo il primo disco d'oro conquistato con Tu mi piaci tanto. La sua cifra stilistica unisce rap e cantautorato, melodie e barre, influenze sudamericane, arabe e genovesi, dando vita a uno dei linguaggi più originali dell'attuale panorama italiano.

Alle 21.40 salirà sul palco Nerissima Serpe, una delle voci più interessanti della nuova scena italiana, capace di mescolare attitudine urban, estetica contemporanea e forte impatto live. Ha recentemente pubblicato l'album Nerissima, con i featuring di Artie 5ive, Kid Yugi, Madame, Papa V, Promessa e Latrelle.

Gran finale alle 23.00 con Morad, uno dei personaggi di punta della scena urban europea. Rapper spagnolo di origine marocchina, amatissimo dagli under 22 di tutta Europa, supera i quattordici milioni di streaming settimanali su Spotify e ha costruito il proprio successo in maniera completamente indipendente, senza il supporto di una major.