Limone Piemonte, weekend tra mercatino artigianale, letture per bambini ed escursioni in quota

Nel pomeriggio di sabato 4 e per l'intera giornata di domenica 5 luglio, il centro storico di Limone Piemonte ospiterà il Mercatino artigianale. Tra le vie del paese troveranno spazio bancarelle con sculture in legno, manufatti in pietra, ceramiche artistiche e numerose altre creazioni realizzate dagli artigiani del territorio.

Sabato 4 luglio, alle 16.30 presso la Biblioteca civica-Museo dello sci di Limone Piemonte, è in programma "Amici per magia", una lettura animata per bambini dai 4 anni in su. Attraverso racconti dedicati all'amicizia, ai piccoli gesti di gentilezza e alla scoperta di nuovi incontri, i partecipanti vivranno un pomeriggio di letture ad alta voce pensato per stimolare fantasia e condivisione. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info: bibliotecacivica@comune.limonepiemonte.it.

Domenica 5 luglio è in programma un'escursione da Limone a Vernante per il Colle Arpiola (1.689 metri) con la guida Monica Dalmasso. Il ritrovo è fissato alle 8.45 nel piazzale auto adiacente alla Chiesa di Sant'Antonio; rientro in treno nel pomeriggio. L'itinerario si snoda lungo un percorso ad anello con salita graduale fino al Colle Arpiola e discesa su Maire Tempie tra radure pascolive, boschi misti e vecchie borgate. I partecipanti dovranno essere muniti di attrezzature e abbigliamento consono alla stagione e al meteo: scarponcini comodi e con una buona suola, giacca impermeabile, abbigliamento comodo, zaino con cibo e acqua. Costo dell'escursione: 15 euro (previste agevolazioni per bambini e famiglie). Info e prenotazioni: 349-4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it.

Nel fine settimana del 4 e 5 luglio riapre anche la telecabina Severino Bottero, accessibile sia agli escursionisti sia agli appassionati di mountain bike. L'impianto consentirà di raggiungere facilmente i percorsi d'alta quota, ideali per passeggiate immersi nella natura, itinerari in bicicletta o semplicemente per concedersi qualche ora di relax al sole e riscoprire il silenzio e i panorami della montagna.

La telecabina sarà in funzione anche nel weekend dell'11 e 12 luglio e, successivamente, tutti i giorni dal 18 luglio al 30 agosto 2026. Per info su orari di apertura e tariffe: Riserva Bianca (0171/926254 – www.riservabianca.it).