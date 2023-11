Costigliole Saluzzo, proseguono senza sosta i preparativi per la 15ª edizione del presepe vivente

Proseguono a pieno ritmo i preparativi per la 15ª rappresentazione del presepe vivente di Costigliole Saluzzo, un evento divenuto bella tradizione perché iniziato nel 1983 per volere dell’allora parroco don Alfredo Camosso.

Si respira grande entusiasmo tra i volontari che si adoperano per fare in modo che tutti gli spettatori che assisteranno a questo spettacolo, unico nel suo genere nel nostro territorio, possano immergersi nella magia del Natale, quello vero, narrato nei Vangeli e non prettamente commerciale delle vetrine luccicanti.

L’organizzazione dell’evento è strutturata come un’azienda, con un organigramma che prevede dodici settori di attività con referente specifico incaricato.

La differenza sostanziale rispetto alle grandi imprese è che nessuno di questi responsabili, né tantomeno i volontari che lavorano nei vari settori, riceve alcun compenso. Tutti perseguono un solo obiettivo: far sì che a Natale tutte le rappresentazioni in programma riescano al meglio.

Sembra incredibile, ma il fatto che tutti (e stiamo parlando di centinaia di persone) lavorino gratuitamente mette le ali a un entusiasmo contagioso, che si percepisce nello slancio e nell’armonia nel proseguire con l’avanzamento dei lavori.

La comparsa improvvisa di tribune, strutture scenografiche, luci ed effetti ottici sul castello sono gli elementi più evidenti e attuali; non di meno importanza ma di fondamentale utilità il ruolo delle sarte-costumiste che, presso la struttura di Casa Bues, lavorano quotidianamente per confezionare i costumi delle 180 comparse che animeranno le scene.

Nel frattempo, nel silenzio degli uffici, prosegue lentamente il compito dell’ apparato burocratico dedito alla parte amministrativa, sicurezza, comunicazione e tante altre incombenze che i non addetti ai lavori fanno fatica ad immaginare.

Un grande incoraggiamento arriva anche dall’esterno con il sostegno di diversi sponsor che offrono sia mezzi tecnici e meccanici per supportare il lavoro pratico; inoltre, alcuni finanziamenti, in forma di contributi, permettono di far fronte alle ingenti spese che questo spettacolo prevede.

Intanto le prevendite on line stanno proseguendo a buon ritmo e alcuni spettacoli stanno per raggiungere il tutto esaurito. Gli organizzatori ricordano che i biglietti hanno un costo di 13 euro per ogni posto a sedere; si possono acquistare on line presso Liveticket (www.liveticket.it/presepeviventecostigliolesaluzzo), scegliendo la posizione esatta sulle tribune. Le date delle rappresentazioni sono: domenica 24/12/2023 ore 21:30; lunedì 25/12/2023 ore 18; martedì 26/12/2023 ore 18 e ore 21; mercoledì 27/12/2023 ore 21.

