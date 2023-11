All'Open Baladin la presentazione di lancio del nuovo libro di Cinzia Dutto

Non è un segreto che molti follower stessero aspettando questo momento. E non rimarranno delusi.

A poco più di sei mesi dall'uscita di "Echi dalle terre alte" , libro che ha avuto un ottimo successo editoriale, Cinzia Dutto, blogger e narratrice di storie, nonché collaboratrice della nostra testata attraverso la seguitissima rubrica "Storie di Montagna", torna in libreria con una nuova pubblicazione.

Da poche ore infatti "Montagne da vivere" fa bella mostra di sé sugli scaffali dei migliori bookshop, seconda tappa, implementata e arricchita, di quel filo rosso di racconti di vita ed esperienza vissuta che Cinzia ha voluto restituire al pubblico alla sua maniera, con la propria narrazione intima ed entusiasta scaturita costantemente con l'ingresso in punta di piedi nella routine quotidiana di chi nelle valli è nato e ci è rimasto, oppure ci si è stabilito o ancora ci è ritornato dopo altre esperienze.

Quale miglior occasione per proporre a tutti i suoi lettori, seguaci social ed estimatori una prima presentazione "col botto", in una location prestigiosa come l'Open Baladin di Cuneo?

Detto, fatto: ecco l'appuntamento prenatalizio con l'"AperiLibro", un evento che coniuga passione, lettura e momento conviviale; l'occasione di "assaggiare" il nuovo libro, chiacchierare con l'autrice e confrontarsi tra estimatori della scrittura di Cinzia sulle storie raccolte in questi mesi e, perché no, suggerirne di nuove.

Il libro esce ancora una volta per i tipi della Lar edizioni di Andrea Garavello, una casa editrice che punta su volumi di qualità, con un occhio di riguardo alle terre alte, e che è partner di lungo corso di Uncem, l'Unione Nazionale Comuni, comunità e Enti Montani.

E come per il precedente libro, ancora una volta ad Uncem, in particolare all'attuale dinamico presidente nazionale Marco Bussone, è stata affidata la prefazione del volume. Scrive Bussone: "Raccontare quanto avviene nelle terre montane è complesso. (...) Questo libro di storie nella Storia mostra efficacemente cosa stia cambiando (...) Cinzia indaga queste vicende che non sono "provinciali" o "vittorie del margine" (...) diventano arricchimento, innovazione, modernità."

Trenta storie più una sono quelle raccontate in "Montagne da vivere" da Cinzia Dutto, che coltiva la passione per la scrittura da sempre, con escursioni nella narrativa autobiografica, nella letteratura per bambini e nella storia della Resistenza, anche come testimone diretta, essendo nipote di Sebastiano Forneris, il "Bastian" vicecomandante della banda partigiana "Saben" attiva nella lotta di Liberazione in Valle Stura.

Storia scandite dalla prefazione ad ogni valle a cura dell'influencer Michela Giordano, alias "michelanellevalli" e arricchite dalle splendide fotografie di Cristina Capellino.

E allora non resta che andarle a conoscere, queste nuove storie, all'appuntamento organizzato in collaborazione con Morenews, la società cooperativa di comunicazione che redige la nostra targatocn.it, oltre ad un'altra trentina di testate online in Piemonte, Lombardia, Liguria e Costa Azzurra.

Cinzia Dutto aspetta i suoi lettori, insieme alla maggior parte dei protagonisti del nuovo libro, all'AperiLibro di Montagne da Vivere, mercoledì 29 novembre alle 18,30 all'Open Baladin di p.zza Foro Boario a Cuneo, dove dialogherà con Fabrizio Biolè, accompagnata dall'inossidabile Prezzemolo, con le sue storie, e introdotta dagli interventi di Marco Bussone e di Enrico Anghilante, editore di targatocn.it, il quale ha arricchito il volume con una propria introduzione.