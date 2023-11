Franco Giletta racconta le bellezze della Granda a Quarta Parete

Puntata dedicata alla bellezza e all'arte della provincia Granda, quella andata in onda ieri sera su Targatocn e LavocediAlba.

Ospite Franco Giletta, voce e volto del podcast di Morenews dal titolo "Storie dell'arte. La Granda è bellezza", in onda tutte le domeniche sui nostri giornali. Un tour che fa tappa in tutte le Sette Sorelle, raccontandone le chiese, l'arte, l'architettura, i personaggi. Con competenza e garbo, Giletta ci porta a scoprire le tante bellezze di una provincia che ancora non ha piena consapevolezza di se stessa.

La regia e il montaggio delle puntata, che si possono fruire anche attraverso le principali piattaforme digitali, sono di Daniele Caponnetto, giornalista del gruppo editoriale Morenews.

RIVEDI LA PUNTATA