Violenza domestica e case protette: a Quarta Parete la presidente della Cooperativa Fiordaliso

La puntata di Quarta Parete, andata in onda ieri 16 gennaio, ha avuto ospite Giulia Giordano, presidente di Fiordaliso, cooperativa sociale che da molti anni opera sul territorio della provincia di Cuneo.

Fiordaliso gestisce progetti di accoglienza per donne e minori che vogliono ricostruirsi una vita dopo un vissuto di violenza domestica attraverso le case protette. Ce ne sono otto sul territorio, ma non bastano. Sono state una trentina, lo scorso anno, le richieste alle quali non è stato possibile dare risposta.

Fiordaliso chiede una mano per realizzare la nona casa e lancia la campagna di raccolta fondi "Casa in S.O.Speso". Si può contribuire in vari modi, anche solo con la donazione di mobilio.

Tutte le informazioni sono reperibili al seguente link

http://www.coopsocfiordaliso.it/x-una-nuova-casa-protetta/