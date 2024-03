Adolescenti, tra sessualità e affettività: genitori alle prese con il cambiamento dei figli

La puntata di Quarta Parete andata in onda ieri sera su Targatocn e LavocediAlba ha affrontato un tema molto affascinante e complesso: l'adolescenza, tra sessualità e affettività.



Barbara Simonelli ne ha parlato con Isabella Bodino, titolare del centro Mirya di Cuneo. Dottoressa in psicologia, consulente sessuale clinica, counselor, da anni lavora con le donne, con le coppie e con gli adolescenti, guidandoli in percorsi di conoscenza e di consapevolezza.



L’adolescenza è un momento delicato, che scombussola le famiglie. Come affrontarla da genitori? Da che età iniziare a parlare con i propri figli di questi temi?

Tutte domande a cui prova a rispondere la dottoressa Bodino, partendo dalla sua decennale esperienza in questo ambito, tra ritualità da recuperare, rispetto per il proprio corpo e per quello dell'altro, attraverso il dialogo e la consapevolezza.

RIVEDI LA PUNTATA