A Montà si cammina fino alla panchina rossa per dire basta alla violenza

Anche a Montà, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne si svolgerà una manifestazione-camminata voluta e organizzata dal Comune per ribadire con voce forte il dissenso per tutte le manifestazioni di violenza sulle donne.

Il ritrovo sarà davanti alla chiesa di San Michele alle ore 10.30 per l’avvio di una camminata fino alla Panchina Rossa di Corso de Gasperi, durante la quale sono previste brevi soste con letture di alcuni dati di cronaca attuali e per ricordare le donne uccise.

L’evento è aperto a tutti, donne, uomini, famiglie, bambini, studenti e avrà una durata di circa un’ora.

Si richiede di indossare un tocco di rosso.

Dalla Panchina Rossa verrà lasciato un omaggio a ricordo di tutte le vittime.

La giornata servirà anche a far conoscere di più il numero telefonico a cui rivolgersi per un aiuto in casi di violenze e maltrattamenti tramite lo slogan:

'L’Amore con gli schiaffi e le umiliazioni non c’entra nulla: chiama il 1522'