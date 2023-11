Cuneo, Bongiovanni: “Il Comune conservi un registro dei professionisti a cui ha affidato lavori e incarichi”

Un albo dei professionisti e degli studi professionali interessati a ricevere assegnazioni dirette per lavori disposti dal Comune e un registro da aggiornare costantemente: sono queste le due gambe dell'idea proposta dal consigliere comunale Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia) già nel consiglio comunale dello scorso marzo.

Un'idea di cui ora – a quasi otto mesi di distanza – torna a chiedere conto alla giunta, chiedendo aggiornamenti in merito all'istituzione dei due documenti.

La proposta di Bongiovanni arrivava all'indomani non solo dell'avvio degli affidamenti diretti realizzati dal Comune per i primi progetti legati ai fondi del bando PNRR, ma anche dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti.