Al MIAC è di nuovo tempo di mercatino dei piccoli animali

Come ogni ultima domenica del mese, il 26 novembre torna puntuale al Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo il mercatino dei piccoli animali, appuntamento che richiama a ogni occasione numerosi visitatori provenienti da tutta la provincia di Cuneo e non solo.

L’esposizione verrà ospitata come di consueto nell’area di via Bra, in frazione Ronchi, a Cuneo. Per tutta la mattinata, dalle 7.30 alle 12, sarà possibile ammirare e acquistare conigli, piccoli roditori, pesci d’acquario, canarini, pappagalli e uccellini ornamentali, oltre alle altre specie avicole (pollame, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti).

Ci sarà l’opportunità di acquistare anche mangimi e attrezzature, inoltre durante lo svolgimento del mercatino alcuni spazi saranno dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio (formaggi, miele, vino e ortofrutta di stagione) proposte e messe in vendita direttamente dai produttori locali.