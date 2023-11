Borse di studio per i 10 anni di eVISO La premiazione con Giulia Carla Bassani

Si terrà mercoledì 29 novembre alle ore 11 presso il Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo la consegna delle borse di studio a cinque giovani neodiplomate/i piemontesi per i 10 anni di eVISO, curata dall’associazione Great Innova. Altre borse di studio verranno assegnate anche ad alcuni studenti del Dipartimento Tecnologico della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, con cui la società collabora da anni.

Ospite speciale di questa cerimonia di premiazione sarà Giulia Carla Bassani, studentessa di Ingegneria Aerospaziale di 24 anni, divulgatrice scientifica sui social e autrice di quattro libri, che ha ispirato il titolo dell’evento all’interno della rassegna “Scintille. Storie illuminanti: Avere coraggio può portarti tra le stelle”.

Il suo talk sarà quindi un’occasione di riflessione sul tema della formazione e dello studio come chiave per raggiungere traguardi importanti e realizzare i propri sogni. Prima di lei sul palco si alterneranno gli interventi di Cristian Ranallo dell’associazione Great Innova, Cristiano Cometto, direttore della Scuola APM e Davide Debernardi, specialista della formazione eVISO. Consegneranno le borse di studio Gianfranco Sorasio, amministratore delegato eVISO, e Domenica Sorasio, responsabile team Eventi e Convenzioni eVISO.

All’evento, che ha ottenuto il patrocinio della Città di Saluzzo e di Terres Monviso, parteciperanno studenti e insegnanti delle classi quinte di tutti gli istituti scolastici di Saluzzo. I posti sono già esauriti.

L’importanza della formazione per eVISO e Great Innova

Sostenere la formazione delle nuove generazioni è infatti nel DNA di eVISO, che ha inserito questa voce all’interno del proprio statuto. Formazione intesa non tanto come strumento per colmare dei gap, ma volto a favorire lo sviluppo del talento individuale e, in prospettiva, di gruppo, se messo al servizio di un obiettivo comune: ecco, in sintesi, il significato di “intelligenza collettiva”.

Un valore e una concezione della formazione condivisi con l’Associazione Great Innova, da anni impegnata a favorire una cultura della formazione quale elemento chiave per la costruzione di una società più sostenibile, rinnovando un prezioso esempio di collaborazione fra mondo dell’impresa, terzo settore e mondo accademico.

Il bando

Partecipando al bando lanciato insieme all’associazione Great Innova, decine di studenti da tutto il Piemonte hanno interpretato il tema della “Intelligenza collettiva per la gestione della complessità”: i contributi più interessanti hanno permesso a 5 di loro di aggiudicarsi una delle borse di studio da 1000 € in palio a sostegno delle spese per il proprio corso di laurea.

Questa iniziativa, come spiega Cristian Ranallo dell’Associazione Great Innova, “nasce sulla scia del progetto del 2021 Cittadinanza digitale per S.T.E.A.M., dedicato alla memoria di cinque importanti scienziate, all’interno del quale eVISO aveva contribuito con il finanziamento di 5 borse di studio a 5 neodiplomate che avevano scelto di iscriversi a un corso di laurea in materie S.T.E.A.M.”

L’obiettivo del nuovo bando è accompagnare nel percorso universitario da poco iniziato 5 studenti che hanno conseguito il diploma nel 2023 e che si sono distinti durante gli anni di scuola secondaria di II grado.

