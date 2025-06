A Santa Vittoria d'Alba in arrivo lo spettacolo "All together"

Un meraviglioso luogo, Santa Vittoria d’Alba, la sua sommità collinare, la sua storia, i suoi panorami, i sentieri ricchi di profumi, i suoi beni archeologici, culturali ed artistici e uno “spettacolo da fare tutti insieme”, cosa lega queste cose? La passione, l’amore per questo territorio e la voglia di rendersi utili per preservare questi valori e trasmetterli agli “altri” e l'interesse verso i giovani che hanno i protagonisti!

Già, i protagonisti. Iniziamo da Anforianus Odv di Santa Vittoria d’Alba: "Siamo nati nel 2008 con la missione (e la passione) per la tutela e la valorizzazione dei beni storici, culturali ed artistici del territorio comunale e delle sue interessanti opere, antiche o contemporanee. Abbiamo cura di preservare il patrimonio naturalistico locale e di divulgare la conoscenza e l'operato dei nostri concittadini illustri. Abbiamo invitato molti a conoscere i nostri meravigliosi beni tra Roero e Langhe e abbiamo creato molte occasioni di incontri e di eventi culturali. Abbiamo acceso lo sguardo e l’interesse di molti, anche giovanissimi che hanno condiviso con noi la bellezza di chiese ed affreschi, la Gipsoteca intitolata a Gioachino Chiesa, la vivacità dei sentieri, la serenità delle distese di vigneti, fino a Pollenzo a cui siamo legati per la comune origine di età romana. I beni storici ed artistici locali e le nostre strutture, allestite e restaurate alcuni anni fa, richiedono di essere mantenute vive e dinamiche con attività sempre maggiori di tutela, valorizzazione e dialogo con il contemporaneo. Senza scoraggiarci, abbiamo raccolto energie ed idee e iniziato un percorso di crescita. Nel nostro cammino abbiamo trovato la condivisione e la solidarietà delle istituzioni locali per coinvolgere anche le giovani generazioni, perché con il loro entusiasmo possano collaborare al nostro polo culturale e diventarne parte attiva, rendendolo ancora più attrattivo e moderno".

E… lo spettacolo da fare tutti insieme? Beh, a quello ci pensa il gruppo di amici, volontari attori, musicisti, cantanti, ballerini che prende il nome dall’intercalare piemontese di Gian, uno dei mattatori, che ogni tanto allarga le mani e… “Tut a post”!

Sul palco una vera band con tanta bella musica rigorosamente dal vivo, e poi danza, teatro, comicità e riflessione che saranno il racconto di come la solitudine non sia mai il modo migliore per affrontare i problemi e la vita, infatti il tutto si intitola “All together - uno spettacolo da fare… insieme”.

Quindi, cosa aspettarsi e dove? Venerdì 13 giugno 2025 alle 21 all’Anfiteatro San Francesco nel centro storico di Santa Vittoria d’Alba, cuore della Comunità, con lo spettacolo dei “Tut a post” dal titolo “All together” e la rinnovata disponibilità dell’Associazione Anforianus Odv al servizio di tutela e trasmissione dei valori culturali e storico/artistici del territorio, che devono essere difesi e portati alla conoscenza di tutti.

“La cultura. Memoria del passato, osservazione del presente, progettazione del futuro”. Ed è per questo che Anforianus Odv invita tutti. L’ingresso è libero (a gradita offerta libera) con la contestuale raccolta fondi per dare... “Spazio ai Giovani!” perché partecipare, organizzare o semplicemente assistere a un evento del genere stimola nei giovani lo sviluppo di capacità comunicative, collaborazione, ascolto, spirito critico e apertura mentale.

“All Together - Uno spettacolo da fare insieme!", in programma per il 13 giugno 2025 a Santa Vittoria d'Alba, promosso dall'Associazione Anforianus Odv con il patrocinio del Comune di Santa Vittoria d’Alba e la collaborazione della Pro Loco Santa Vittoria d’Alba e della Proloco Cinzano 91APS, con il prezioso sostegno del “CSV Società Solidale” di Cuneo, rappresenta non solo un’occasione di svago, ma un’esperienza educativa e formativa. Il coinvolgimento degli artisti volontari del gruppo “Tut a Post” e la partecipazione di ragazzi e famiglie dimostrano quanto la passione, la gratuità e il desiderio di creare connessioni umane possano generare bellezza e ispirazione. Iniziative di questo tipo meritano di essere sostenute e replicate, perché contribuiscono a costruire una società più coesa, creativa e solidale.