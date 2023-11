Incidente mortale questa mattina a Carrù. Per cause in via di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente sulla provinciale 9, poco prima di mezzogiorno di sabato 25 novembre.

Nell'impatto una persona ha perso la vita.

Sull'altro mezzo un padre con il figlio, portati in codice verde all'ospedale di Mondovì.

Sul posto, oltre all'emergenza sanitaria, i vigili del fuoco di Mondovì e di Dogliani.