Violenze in carcere ad Alba, Radicali Cuneo: "Solidarietà agli agenti aggrediti ma è un'istituzione da superare"

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Radicali Cuneo in seguito ai recenti episodi verificatisi presso la Casa di Reclusione di Alba.

Radicali Cuneo esprimono piena solidarietà agli agenti della Polizia Penitenziaria di Alba aggrediti da un detenuto. Episodi come questo evidenziano ancora una volta le gravi criticità in cui operano quotidianamente le forze dell’ordine penitenziarie, spesso lasciate sole in contesti inadatti.



La Casa Lavoro di Alba non è strutturalmente né per sua natura idonea a gestire detenuti con profili particolarmente problematici. Continuare a destinare a questa istituzione soggetti che andrebbero curati o contenuti in altri modi compromette la sicurezza degli operatori, dei detenuti stessi e mina la finalità rieducativa della pena. É chiaramente una istituzione da superare.



Alice Depetro - segretaria Radicali Cuneo

Lorenzo Roggia - tesoriere Radicali Cuneo