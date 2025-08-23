Alba, nove braccianti identificati nell’ex Centrale del latte

Prosegue l’azione di vigilanza dei Carabinieri della Compagnia di Alba, con particolare attenzione al contrasto del caporalato e delle occupazioni abusive di immobili.

Nelle prime ore del mattino i militari hanno effettuato un intervento mirato all’interno della ex Centrale del latte in via San Rocco, dove hanno sorpreso nove cittadini stranieri, tutti in regola con i documenti di soggiorno, che avevano trovato una sistemazione di fortuna nello stabile abbandonato. Si tratta perlopiù di braccianti agricoli, in questi giorni impiegati nella vendemmia.

L’edificio presentava condizioni igienico–sanitarie particolarmente precarie: per questo i Carabinieri hanno provveduto ad allontanare i presenti e a segnalare la situazione al Dipartimento di Prevenzione della ASL CN2 e al NIL Carabinieri di Cuneo, chiamati a verificare sia le condizioni sanitarie sia le posizioni lavorative degli occupanti. Coinvolti anche i referenti del progetto Common Ground, impegnati sul fronte dell’integrazione e del supporto sociale.