Domani a Saluzzo lo shopping "black" di Negozi in Strada

La prima domenica di negozi aperti per il Natale, come lo scorso anno , è in versione “Black edition”, domani domenica 26 novembre, tutto il giorno, dalle 9 alla sera,nel centro cittadino.

"L’ultima edizione dell’anno di Negozi in strada – spiega il presidente della Confcommercio di Saluzzo e zona, Danilo Rinaudo – coincide con l’apertura di un periodo importante per le famiglie e per i commercianti, che porterà alle festività natalizie. A grande richiesta abbiamo deciso di ripetere l’edizione della “black edition” dello scorso anno che, a detta dei commercianti, è stato un evento riuscito".

Sono circa 60 attività commerciali, 3 concessionarie di auto le aderenti all’iniziativa che apre lo shopping natalizio, con occasioni e sconti, in concomitanza con la data del black Friday.

Animazioni in strada con i trampolieri, Babbo Natale e il suo Elfo che animeranno il pomeriggio dei bambini con trucca bimbi e palloncini, pronti agli scatti fotografici con i passanti, mentre una serie di giochi saranno proposti dal mago Trinchetto.

"Anche per questa occasione – spiega il presidente del Centro Commerciale Naturale, Massimo Rea – crediamo molto nel progetto e ci affidiamo anche al web per ampliare il bacino di utenza e non restringerlo al campo esclusivamente locale. Negozi in Strada non è solo un appuntamento importante per i saluzzesi, ma può essere un richiamo per famiglie e cittadini di altre città della provincia".