"Malala": al Toselli di Cuneo lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Raffaella Tomellini

A conclusione della rassegna "8 marzo è tutto l'anno - 25 novembre 2023", martedì 5 dicembre alle ore 11 al Teatro Toselli di Cuneo verrà rappresentato lo spettacolo dal titolo "MALALA", scritto, diretto e interpretato da Raffaella Tomellini.

L'idea di portare a Cuneo il lavoro artistico di Raffaella Tomellini è frutto della collaborazione fra l'Antenna di Cuneo di Amnesty International e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – DISAFA Cuneo, e il sostegno economico e logistico del CSV, Centro servizi per il Volontariato di Cuneo.

"La violenza contro le donne è anche impedire che esse abbiano accesso all'istruzione – sostengono Patrizia Barello, responsabile di Amnesty International Cuneo e Virginia Glicerina, DISAFA –. Lo sapeva bene Malala Yousafzai, ragazza pakistana che ha rischiato la vita per veder riconosciuto il suo diritto allo studio".

Lo spettacolo racconta la sua storia, ma c'è anche il confronto con la studentessa occidentale che vive la scuola come un dovere o un obbligo, mentre la giovane Malala lotta per ottenere "una penna, un libro, un'insegnante" fino a ricevere il premio Nobel per la pace e nel 2024 sarà il 10° anniversario dal ricevimento del premio.

"Con un poco di anticipo, a fine 2023, vogliamo celebrare questo anniversario – aggiungono Patrizia Barello e Virginia Glicerina – come sostegno per tutte quelle ragazze che, nel mondo, hanno ancora difficoltà a frequentare un corso scolastico di qualunque grado perchè l'istruzione non è ritenuto un loro diritto fondamentale, come invece recita l'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani".

Lo spettacolo che ha il patrocinio di Amnesty International è riservato alle scuole e interverranno per il Comune di Cuneo la Sindaca Patrizia Manassero, per l'Università di Torino il Prof. Carlo Grignani, per Disafa-Cuneo la Dott.sa Virginia Teresa Glicerina, per Amnesty International Patrizia Barello.