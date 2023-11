Racconigi, è allarme medici di base. Gorgo e la minoranza: "Oderda non risponde, ma sarebbe portavoce dei racconigesi"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota del gruppo di opposizione "Lista Civica Patrizia Gorgo Sindaco per Racconigi".



nel consiglio comunale del 22 novembre come gruppo di minoranza “Lista Civica Patrizia Gorgo Sindaco per Racconigi” abbiamo presentato una interrogazione al sindaco Oderda sui medici di base, per sapere se si fosse attivato con le autorità competenti per risolvere al più presto una situazione di disagio che si è venuta a creare.

Nello specifico, avevamo appreso, anche dagli organi di stampa, che a partire dallo scorso primo novembre la dottoressa di base D’Alesio, operante sul territorio racconigese, ha cessato la sua attività. Di conseguenza gli oltre 1.500 pazienti in carico hanno dovuto o dovranno compiere la scelta di un medico, senza la possibilità di essere inseriti nelle liste degli altri professionisti racconigesi, che hanno tutti raggiunto il massimale di assistiti previsto dalla normativa.

Ad oggi, pertanto, questi cittadini si trovano costretti a scegliere un medico di famiglia che svolga l’attività nei comuni limitrofi (Caramagna Piemonte o Savigliano). Anche in futuro questa situazione rischia di consolidarsi in quanto ci risulta che l’ASL CN1 abbia comunicato l’assenza di nominativi di medici di base da assegnare al territorio racconigese in sostituzione della dottoressa.

Occorre inoltre sottolineare come molti adulti costretti a scegliere un medico di famiglia che non esercita la sua funzione nel nostro Comune non saranno in grado, a causa delle loro condizioni di salute (pazienti anziani, disabili, affetti da gravi patologie organiche) o, semplicemente, in quanto non automuniti, di recarsi negli ambulatori dei vicini Comuni per usufruire della necessaria assistenza medica.

L’interrogazione non ha ottenuto risposta dal Sindaco Oderda e piuttosto gli ha scatenato una forte reazione di disappunto che non ha più permesso il proseguimento del consiglio comunale. Con la presente torniamo a ribadire l’importanza dell’argomento e riteniamo che il Sindaco, nella veste di primo cittadino e anche di autorità sanitaria locale, si debba fare parte attiva per assicurare il diritto dei racconigesi a ricevere la più agevole assistenza sanitaria.

Pur nella consapevolezza che il disagio è generalizzato e mancano i medici di base, ci auguriamo che Oderda, come è già successo in altri comuni, ad esempio Marene, si faccia portatore dei problemi dei racconigesi davanti agli organismi competenti e che voglia organizzare iniziative di confronto e partecipazione per dare voce alle esigenze dei nostri concittadini e al disagio che stanno vivendo.