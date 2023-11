Alberto Costamagna ordinato nuovo sacerdote a Fossano da Monsignor Del Bosco

Si tratta, come ci dicono le statistiche, di un evento sempre più raro nelle nostre città, nessuna esclusa.

In particolare per Fossano si tratta di una ordinazione che segue di ben trentaquattro anni l'ultima avvenuta con protagonista un sacerdote fossanese.

"(...) Carissimo Alberto, anche se ti tremano le gambe nel pensare alle responsabilità che dovrai affrontare, non temere. Affidati a Dio che ti vuole bene. Sii certo che non ti abbandonerà mai. Ti ha fatto capire che questa è la tua strada; sarà sempre al tuo fianco ed ha per te tante sorprese che, poco alla volta, a tempo opportuno, ti farà sperimentare. Ti affido all’intercessione di San Giovenale, patrono di Fossano, e all’intercessione materna della Madonna della Divina Provvidenza, patrona della nostra chiesa diocesana."