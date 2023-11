Al via la seconda edizione di TLT - Think, Learn, Tell. Il più innovativo corso di formazione di Cuneo

È partita la “call for ideas” della seconda edizione di TLT - Think, Learn, Tell, un progetto , ideato dalla Consulta giovanile di Cuneo con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune, per quello che gli stessi ragazzi hanno definito “il più innovativo corso di formazione di Cuneo”.

TLT vuole infatti dare ai giovani i giusti strumenti per raccontare al meglio le proprie idee, trasformandole in proposte concrete ed appetibili.

"Il lavoro con i giovani, sia sulla formazione di competenze che per la partecipazione attiva, rappresenta una delle molteplici sfide sociali e ambientali per la costruzione della città sostenibile del futuro. Con questo progetto – dichiara l’Assessora alle Politiche giovanili Cristina Clerico – vogliamo promuovere l’attivazione ed il protagonismo giovanile e lo sviluppo del senso di cittadinanza, fornendo un percorso di acquisizione di soft-skill utili sia all’interno del progetto che nei percorsi futuri. In questa seconda edizione abbiamo tenuto conto delle criticità emerse lo scorso anno, cercando di migliorare il format per renderlo ancora più appetibile. TLT rappresenta infatti per l’Amministrazione comunale una preziosa occasione di lavorare con i giovani, sentire la loro voce e fornirgli degli strumenti per metterli in condizione di sviluppare le proprie competenze e una progettualità utile nel loro percorso di vita".

Come nella prima edizione, il percorso del progetto si articola in 3 fasi:

Fase 1 - Think

Raccolta tramite portale web delle idee proposte da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni. Le candidature dovranno indicare l’attinenza a uno o più punti dell’Agenda 2030. Una giuria composta da esperti selezionerà i progetti per l’accesso alla fase 2.

Fase 2 - Learn

Ciclo di incontri con youtuber, influencer, scienziati, presentatori, professionisti del marketing ed esperti di comunicazione e divulgazione. Gli incontri si svilupperanno come lezioni frontali e laboratori. Nelle settimane successive alla conclusione del corso, ogni partecipante svilupperà il materiale necessario a presentare l’idea nella fase 3.

Fase 3 - Tell

Presentazione pubblica delle idee elaborate a partire dalle proposte iniziali integrando i suggerimenti ricevuti nel percorso formativo. Proclamazione del progetto vincitore sulla base della miglior presentazione, non dell'idea.

Attraverso il meccanismo della “call for Ideas” si chiede quindi a ragazzi/e (nella fascia compresa tra i 15 e i 35 anni) di mettersi in gioco, proponendo idee per animare il territorio per poi provare a realizzarle insieme nel framework TLT.

"TLT è un progetto innovativo – dice Gabriele Farina, Presidente della Consulta Giovanile di Cuneo - ideato con giovani per giovani. Girando per la città si sente spesso dire che non si fa nulla per i giovani e nessuno vuole veramente rimboccarsi le maniche per creare un qualcosa. Dallo scorso anno anche sul fronte del marketing e della comunicazione nasce una risposta nuova e brillante, percorso creato a doc per i giovani imprenditori del futuro e del presente".

"Siamo partiti da un concetto chiave – spiega Gabriele Fronzé, ideatore della prima edizione del progetto - le idee vincenti sono quelle sufficientemente buone che vengono raccontate in modo eccellente. Invece di mettere al centro le idee, con TLT abbiamo ribaltato il paradigma. Le idee dei partecipanti saranno usate unicamente per la prima fase di selezione, mentre il percorso sarà focalizzato sullo sviluppo di skill necessarie a comunicarle al meglio. TLT vuole quindi dare ai giovani gli strumenti giusti per farsi ascoltare e prendere sul serio".

Per iscriversi alla “call for Ideas”

https://form.typeform.com/to/JdlaJLvn

Il progetto, ideato dalla Consulta giovanile di Cuneo con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, è finanziato dalla Fondazione CRC