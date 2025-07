Gli Alpini di Ceva hanno celebrato i 106 Anni dell'ANA a Milano [FOTO]

Una delegazione della sezione ANA (Associazione Nazionale Alpini) di Ceva, composta dal presidente Fabrizio Carena, dal consigliere Giorgio Bove e dal consigliere nazionale Giampaolo Daprea, ha preso parte martedì 8 luglio, a Milano, alle celebrazioni per i 106 anni dalla fondazione dell'Associazione Nazionale Alpini.



Le celebrazioni si sono tenute presso la storica sede ANA in Galleria Vittorio Emanuele II, luogo di grande significato per l'associazione nata proprio in quel luogo nel 1919. Dal 2019, anno in cui è stata posta una targa commemorativa, l’unica a poter essere affissa nella Galleria milanese, gli Alpini ricordano ogni anno questo importante anniversario.



"Da quest'anno, il momento diventa solenne - ha dichiarato il presidente Ana Milano, Valerio Fusar Imperatore -. Qui ci sono le nostre radici, qui è nata l'Associazione Nazionale Alpini. È fondamentale non dimenticare le nostre origini e i valori che ci contraddistinguono”.



Commozione, tra il folto pubblico, quando gli Alpini hanno eseguito l’Inno di Mameli, Signore delle Cime o ancora il Silenzio.

Il messaggio centrale della giornata ha ribadito l'impegno degli Alpini nel continuare ad essere un punto di riferimento per il sacrificio e il senso del dovere verso gli altri. Un sentito "Viva gli Alpini" ha concluso la commemorazione, rafforzando lo spirito di appartenenza e dedizione che anima l'associazione.