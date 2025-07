Cuneo completa la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica e degli edifici comunali

Il Comune di Cuneo ha approvato lo stato finale dei lavori relativi alla riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica e degli edifici comunali, eseguiti da IREN Smart Solutions S.p.A. nell’ambito di un contratto di partenariato pubblico-privato stipulato nel 2022. L’intervento, quantificato in 5.252.508,58 euro IVA compresa, rientra in un progetto complessivo di efficientamento energetico e adeguamento normativo, con un importo totale di oltre 10 milioni di euro.

L’appalto, aggiudicato nel 2021 al raggruppamento temporaneo d’impresa costituito da IREN Smart Solutions e Bosch Energy and Building Solutions Italy, ha visto la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2024, con il completamento dei tre lotti previsti.

La Giunta ha inoltre approvato il piano economico-finanziario e il relativo piano di ammortamento del debito, che prevede un canone di disponibilità complessivo di quasi 10 milioni di euro, da corrispondere in quindici anni.

Per il triennio 2025-2027 sono stati impegnati fondi specifici nel bilancio comunale, in linea con le previsioni di bilancio e i regolamenti vigenti, per garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal contratto di leasing finanziario.