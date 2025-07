Valdieri, asta pubblica per legname di faggio

Il Comune di Valdieri ha indetto un'asta pubblica per la vendita di legname, tipo faggio con una stagionatura in stato di avanzamento, proveniente da interventi di miglioramento forestale realizzati nel 2025 in località Desertetto. Il lotto in gara, costituito da circa 1.200 quintali di legname in tronchi accatastato presso il piazzale San Giovanni, ha un prezzo a base d’asta di 9.600 euro.

La gara si terrà con il sistema del pubblico incanto, con offerte segrete in aumento sul prezzo base. Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 12:00 del 22 luglio prossimo, mentre l’apertura delle offerte avverrà lo stesso giorno alle ore 15:00 presso la sede comunale.

Tutti i dettagli e la documentazione necessaria sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Valdieri.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Protocollo.