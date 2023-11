Alberi per il futuro, piantumato un tiglio al Parco della resistenza di Cuneo

Un gesto concreto in favore dell'ambiente e della qualità dell'aria, un momento conviviale per incontrarsi e condividere riflessioni sulle sfide della transizione ecologica. Anche a Cuneo si è svolto “Alberi per il Futuro” evento nato nel 2015 su impulso di Gianroberto Casaleggio. Amici ed attivisti del Movimento 5 Stelle domenica pomeriggio hanno piantumato un tiglio all'interno del parco della Resistenza a Cuneo.

“Un gesto dal grande valore simbolico e straordinariamente utile – affermano i promotori dell'iniziativa - piantare alberi infatti determina effetti positivi sotto molteplici aspetti e in questo momento storico segnato dai devastanti effetti dei cambiamenti climatici, rappresenta un'azione utile a migliorare la qualità dell’aria, a contrastare le ondate di calore e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici”.

Dopo la piantumazione è seguito un momento conviviale con una merenda offerta a tutti i partecipanti.