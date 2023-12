Dopo l'appello del Comitato di Quartiere San Giovanni Lontano, arriva l'iniziativa di Italia Nostra sezione braidese e Legambiente Langhe e Roero per mantenere integro il Parco Storico di Villa Augusta (ex Istituto Chantal in via Cacciorna 35).

Si terrà, infatti, una raccolta firme sia nel quartiere San Giovanni Lontano, sia in centro città nei giorni di mercato (mercoledì e venerdì).