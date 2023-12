Vertice italo-francese sul turismo: a Roma anche una delegazione da Cuneo

“È evidente che Nizza è per noi un partner importante, nonostante le difficoltà che viviamo in questi mesi per raggiungere la città francese”, il commento della Sindaca Patrizia Manassero. “Le occasioni per incontrarci sono sempre numerose, in relazione ai tanti percorsi di collaborazione aperti: sulle questioni infrastrutturali che ci penalizzano entrambe, su iniziative culturali, come è stato il sostegno alla candidatura di Nizza capitale europea per la cultura, o su aspetti legati al turismo, come è stato per l’evento che ci ha portati a Roma. Nel 2024 questo rapporto segnerà i 60 anni di vita, con l’anniversario del gemellaggio Cuneo-Nizza che ci darà modo di celebrare e rinsaldare questo legame”.