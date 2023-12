Più di 8mila interventi in un anno per i Vigili del Fuoco della Granda. Lunedì la festa per Santa Barbara

Anche questo anno il 4 dicembre sarà celebrata la Festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. La giornata commemorativa in programma a Cuneo prevede alle 10 gli onori ai Caduti presso la sede centrale del Comando provinciale del Corpo, alle 11 la celebrazione della santa messa in Duomo.

Non solo, domenica 3 dicembre in via Roma, alle 9.30, ci sarà la mostra degli automezzi della colonna mobile e, alle 15, il saggio professionale e Pompieropoli per i bambini.

La cerimonia sarà anche l'occasione per il bilancio delle attività svolte nel corso del 2023, nel quale i Vigili del Fuoco della Granda sono stati impegnati in 8.409 interventi.

Nel dettaglio, sono state 1.723 le richieste per incendio; 1.123 le richieste per incidenti stradali e 1.008 richieste per soccorso a persone; 128 gli interventi per dissesti statici; 374 quelli per danni d’acqua; 2.540 sono state le richieste per soccorsi vari (quali fughe gas, ricerche persone, taglio di alberi pericolanti, apertura porte, soccorso ad animali, ecc ).