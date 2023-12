A Fontanelle di Boves l'ultimo saluto a Gianfranco Forneris, elettricista e appassionato centauro

"Eh no, amico mio, non dovevi lasciarci così... Grazie per l'amicizia, il rispetto ed il grande lavoro che hai fatto quando eri presidente del comitato della Legiun Straniera.

Il sindaco Maurizio Paoletti, su Facebook, ha scritto un post per ricordarlo. Ad accomunarli anche la passione per la due ruote.

Elettricista di professione, era infatti un grande appassionato di moto da strada. Persona di compagnia, sempre pronta a far festa con gli amici e a darsi da fare per la comunità, era molto attivo nella frazione del comune ai piedi della Bisalta, dove aveva ricoperto il ruolo di presidente del comitato della Legiun Straniera.

Grazie per la bella persona che sei stato il cui ricordo mi farà sempre sorridere pensando ad una birra insieme alla festa, a due chiacchiere sul colle della Maddalena, od a quel brindisi con "succo d'uva della campagna francese" in ospedale a Cuneo nel 2019 dopo la tua caduta dove, contro qualche prescrizione, aprimmo un buon champagne destando l'attenzione degli infermieri... ti saluto con grande dolore ma felice di averti avuto come amico. Ciao Biker, ora ti aspettano le curve del cielo".

Paoletti ricorda quel 2019, quando Forneris fu vittima di un grave incidente stradale proprio con la sua moto, mentre si trovava in Francia. Riuscì a superare il brutto momento affrontandolo in modo positivo, come si evince proprio dalle parole del sindaco, che ne evidenzia le doti umane.

Forneris lascia la moglie Sonia, le figlie Myriam con Cristopher, Maggie con Fabio e Vicky con Matteo, assieme agli adorati nipoti Cassandra, Marco e Eva, al fratelli e ai parenti tutti.